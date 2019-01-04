Прогноз погоды для лиц, планирующих путешествие в выходные дни

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды для лиц, планирующих путешествие в воскресные дни.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, на Большом и Малом Кавказе ожидается преимущественно без осадков, ветер западный. Температура воздуха в предгорных районах составит 10-15, в горных районах 5-10 градусов тепла.

В Лянкяран-Астаринском регионе осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха составит 7-11, в горных районах 5-7 градусов тепла.

В низменных районах ожидается в основном без осадков. Утром в отдельных местах будет наблюдаться туман. Максимальная температура воздуха составит 9-14 градусов тепла.

В Нахчыванской АР ожидается преимущественно без осадков. Максимальная температура воздуха составит 5-10 градусов тепла.

В Баку прогнозируется переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Вечером 5 января умеренный южный ветер сменится северо-западным ветром. Максимальная температура воздуха составит 9-12 градусов тепла.