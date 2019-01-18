Прогноз погоды для лиц, планирующих путешествие в выходные дни

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане для лиц, планирующих путешествие в выходные дни.
Как сообщили Report в Национальном департаменте гидромеорологии министерства экологии и природных ресурсов, на Большом и Малом Кавказе преимущественно пройдет без осадков.
Будет преобладать умеренный восточный ветер. Температура воздуха в предгорных районах составит 5-10, в горных районах 0-3 градуса тепла.
В Лянкяран-Астаринском регионе пройдет без осадков. Будет преобладать восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит 7-11, в горных районах 2-7 градусов тепла.
В низменных районах пройдет без осадков. Ночью и утром ожидается туман. Максимальная температура воздуха составит 7-12 градусов тепла.
В Нахчыванской АР преимущественно пройдет без осадков. Максимальная температура воздуха составит 5-10 градусов тепла.
К сведению гостей столицы: в Баку ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер перейдет в юго-западный ветер. Максимальная температура воздуха составит 7-10 градусов тепла.
Samirə AbdullayevaАвтор новости