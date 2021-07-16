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Прогноз погоды в Азербайджане на субботу

Прогноз погоды в Азербайджане на субботу Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на субботу, 17 июля.
Экология
16 июля 2021 г. 13:33
Прогноз погоды в Азербайджане на субботу

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на субботу, 17 июля.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 23-26, днем - 31-36, в Баку ночью - 23-25, днем - 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 758 до 755 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-70%, днем - 40-45%.

На пляжах Абшерона северо-западный ветер днем сменится юго-восточным. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 24-25 градусов, в Тюркяне, Говсане, Сахиле, Шихово - 25-26 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидаются слабые колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером на горных территориях ожидаются грозы, кратковременные дожди, возможен град. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем - 32-37, в горах ночью - 11-16, днем - 20-25 градусов тепла.

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Версия на азербайджанском языке Şənbə gününün hava proqnozu açıqlandı

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