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Прогноз погоды на субботу

Прогноз погоды на субботу В Баку и на Абшеронском полуострове 2 октября ожидается переменная облачность, временами пасмурно, местами дожди, утром постепенно прекратятся.
Экология
1 октября 2021 г. 13:14
Прогноз погоды на субботу

В Баку и на Абшеронском полуострове 2 октября ожидается переменная облачность, временами пасмурно, местами дожди, утром постепенно прекратятся.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-15°, днем - 17-20° тепла, в Баку ночью - 13-15°, днем - 17-19° тепла.

Атмосферное давление составит 769 мм до ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 60-70%.

В районах Азербайджана временами ожидаются дожди. Ночью местами возможны ливни, в горных районах - снег. Утром местами туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-15°, днем - 17-21° тепла, в горах ночью - 3-8° тепла, в высокогорьях – ночью 0-3° мороза, днем 8-13° тепла.

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