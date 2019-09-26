Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

27 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, умеренный северо-западный ветер утром перейдет в северо-восточный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 15-19, днем 24-27 градусов тепла, в Баку ночью будет 17-19, днем 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы - 761 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно пройдет без осадков. Однако, в некоторых северных и восточных районах ожидаются грозы, временами дожди. В отдельных местах осадки могут принять интенсивный характер. Ночью и утром на некоторых территориях ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 15-20, днем 26-31 градусов тепла, в горах ночью будет 8-13, днем 16-21 градус тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 27 сентября метеорологические факторы на Абшеронском полуострове будут в пределах нормы, что в основном, благоприятно для метеочувствительных людей.