Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 18 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ближе к ночи в некоторых местах возможны дожди. Утром на отдельных территориях ожидается туман. Скорость северо-западного ветра временами усилится.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 9-11, днем 12-15 градусов тепла, в Баку ночью будет 9-11, днем 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 756 мм до 764 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80%.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются грозы, временами дожди. В некоторых местах осадки могут принять интенсивный характер, возможен град, в горных территориях - снег. Днем в большинстве районов пройдут переменные осадки. На отдельных территориях будет туман. Скорость западного ветра местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 5-10, днем 13-18 градусов тепла, в горах ночью 0-4, днем 5-9 градусов тепла.