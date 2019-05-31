Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 1 июня.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет без осадков. Будет преобладать умеренный южный ветер.

Ночью температура воздуха составит 18-20, днем 29-32 градуса тепла, в Баку ночью ожидается 18-20, днем 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление будет 761 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 45-50%.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно пройдет без осадков. Однако вечером на некоторых горных территориях ожидаются кратковременные осадки. Есть вероятность гроз и града. Ночью и утром в некоторых местах будет туман. Скорость западного ветра временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 16-21, днем 30-34 градусов тепла, в горах ночью ожидается 11-16, днем 19-24 градуса тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, нормальный суточный ход метеорологических факторов на Абшеронском полуострове 1-2 июня будет благоприятен для метеочувствительных людей.