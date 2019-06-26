Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 27 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном, без осадков. Однако утром местами возможны осадки. Ночью и утром умеренный северо-западный ветер временами усилится.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 20-25, днем 30-35 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 23-25, днем 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы - 758 мм ртутного столба. Ночью относительная влажность составит 60-70%, днем 30-35%.

На северных пляжах Абшеронского полуострова (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер. Температура морской воды составит 23-24 градуса тепла.

На южных пляжах полуострова (Тюркян, Говсан, Сахиль, Шихово) ночью и утром скорость северо-западного ветра временами усилится. Температура морской воды составит 25-26 градусов тепла.

В районах Азербайджана ожидается преимущественно без осадков, однако вечером в некоторых горных районах ожидаются дожди. Местами будут грозы, возможны ливни. Будет преобладать западный ветер, скорость которого на отдельных территориях временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 21-26, днем 35-40 градусов тепла, в горах ночью ожидается 15-20, днем 25-30 градусов тепла.