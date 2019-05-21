Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 22 мая.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем северный ветер сменится юго-восточным ветром.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 15-18, днем 23-28 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 16-18, днем 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 765 мм до 760 мм ртутного столба. Ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, однако ночью и вечером в некоторых горных и предгорных районах пройдут кратковременные дожди. На отдельных территориях есть вероятность града. Утром возможен туман. Будет преобладать восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 12-17, днем 27-32 градуса тепла, в горах ночью будет 5-10, днем 17-22 градуса тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, ожидаемые 22 мая на Абшеронском полуострове комфортные температурные условия и преобладание слабых ветров будут благоприятны для метеочувствительных людей.