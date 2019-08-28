Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии, 29 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако утром местами вероятен кратковременный дождь. Днем будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 20-23 градуса тепла, днем 28-33 градуса тепла, в Баку ночью 20-22 градуса тепла, днем 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление поднимется со 760 мм до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, а днем 50-60%.

На северных пляжах (в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя и в Загульбе) температура воды составит 24-25 градусов тепла, а на южных пляжах (в Тюркянах, Говсаны, на Сахиле и Шихово) – 25-26 градусов тепла.

29 августа в районах Азербайджана будет, преимущественно, без осадков, однако в некоторых горных и предгорных районах возможны дожди и грозы. В северных и восточных районах вероятны ливни, град. Утром в некоторых местах туман. Ветер западный, в отдельных местах с усилениями.

Температура воздуха составит ночью 18-23 градуса тепла, днем 31-36 градусов тепла, в горах ночью 11-16 градусов тепла, днем 20-25 градусов тепла.