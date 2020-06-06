Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье, 7 июня.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Утром местами возможен слабый туман, будет преобладать умеренный северный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 18-21, днем 25-29 градусов тепла, в Баку ночью будет 19-21, днем 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 764 мм до 761 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 45-50%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако в некоторых горных территориях ожидаются грозы, переменные осадки, возможен град.

Утром местами туман, будет преобладать западный ветер. Ночью температура воздуха составит 17-22, днем 32-37 градусов тепла, в горах ночью будет 10-15, днем 20-25 градусов тепла.