Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 18 июля.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается без осадков.

Умеренный северо-западный ветер днем перейдет в юго-восточный.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 21-25, днем 30-35 градусов тепла, в Баку ночью будет 23-25, днем 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 60-70%, днем 40-45%.

На пляжах Абшерона умеренный северо-западный ветер днем перейдет в юго-восточный.

Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных пляжах (Тюркян, Говсаны, Сахиль, Шихово) 24-25 градусов тепла.

18 июля в районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером в некоторых горных районах возможны грозы и кратковременные дожди. Есть вероятность града. Западный ветер днем временами усилится на отдельных территориях.

Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 34-39 градусов тепла, в горах ночью 13-18, днем 22-27 градусов тепла.