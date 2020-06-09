Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на среду, 10 июня.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове не ожидается осадков, будет преобладать юго-восточный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 19-23, днем 31-36 градусов тепла, в Баку ночью будет 20-22, днем 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-75%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков.

Ночью и утром местами будет туман, ветер восточный. Ночью температура воздуха составит 17-22, днем 33-38 градусов тепла, в горах ночью будет 11-16, днем 22-27 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, ожидаемые 10 июня слабые колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове будут в основном благоприятны для метеочувствительных людей.