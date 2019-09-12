Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 13 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Однако в первой половине дня в некоторых местах на полуострове есть вероятность дождя. Будет преобладать умеренный северный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 18-21, днем 23-26 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 18-20, днем 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 766 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 60-70%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков. Однако вечером в некоторых горных районах ожидаются грозы и дожди. Утром на отдельных территориях будет туман, прогнозируется восточный ветер, временами с усилением.

Ночью температура воздуха составит 15-19, днем 23-28 градусов тепла, в горах ночью будет 5-9, днем 10-15 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 13 сентября на Абшеронском полуострове ожидается преобладание умеренного северного ветра, что благоприятно для метеочувствительных людей.