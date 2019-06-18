Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 19 июня.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове 19 июня ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Ветер северо-западный, временами с усилением. Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 20-24, днем 28-32, в Баку ночью 21-23, днем 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба. Относительная влажность - ночью 60-70%, днём - 35-40%.

На северных пляжах Абшеронского полуострова (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) ожидается северо-западный ветер, местами с усилением. Температура морской воды составит 21-22 градуса тепла. На южных пляжах полуострова (Тюркян, Говсан, Сахиль, Шых) северо-западный ветер временами усилится. Температура морской воды составит 23-24 градуса тепла.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Однако ночью и вечером в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, дожди. В отдельных местах есть вероятность ливня, возможен град. Западный ветер в отдельных местах временами усилится. Температура воздуха ночью составит 19-24 градуса тепла, днём - 30-35 градусов тепла, в горах ночью 11-16 градусов тепла, днём 20-25 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 19-20 июня на Абшеронском полуострове ожидается преобладание умеренного северного ветра, что благоприятно для метеочувствительных людей.