Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 14 октября в Баку и на Абшеронском полуострове без осадков, умеренный юго-западный ветер днем временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 15-18, днем - 23-26 градусов тепла, в Баку ночью - 16-18, днем - 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 773 миллиметров до 770 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 65-75, днем - 55-60 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, ветер восточный. Температура воздуха ночью 12-17, днем 25-30, в горах ночью 5-10, днем 15-20 градусов тепла.