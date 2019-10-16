Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 17 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Утром местами будет слабый туман, изморось. Северо-западный ветер во вторую половину дня перейдет в северо-восточный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 16-18, днем 22-26 градусов тепла, в Баку ночью 16-18, днем 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы - 767 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 65-75%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно пройдет без осадков. Однако, в Лянкяран-Астаринской зоне есть вероятность гроз и переменных осадков. Ночью и утром местами будет туман. Прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 11-16, днем 24-29 градусов тепла, в горах ночью будет 8-13, днем 15-20 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, ожидаемые 17-18 октября на Абшеронском полуострове слабые колебания метеорологических факторов будут благоприятны для метеочувствительных людей.