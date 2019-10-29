Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 30 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Однако, ближе к ночи в некоторых местах есть вероятность осадков. Северный ветер днем перейдет в южный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 12-15, днем 19-22 градуса тепла, в Баку ночью ожидается 12-14, днем 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы - 761 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 75-88%, днем 55-65%.

В районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, однако вечером в некоторых местах ожидаются грозы, временами дожди.

Ночью и утром будет туман. Прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 8-12, днем 20-25 градусов тепла, в горах ночью будет 3-7, днем 7-11 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидаются стабильные погодные условия и близкий к климатической норме температурный режим, что благоприятно для метеочувуствительных людей.