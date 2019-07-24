Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 25 июля.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается без осадков. Умеренный северный ветер временами усилится.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22-25, днем – 30-34, в Баку ночью - 23-25, днем – 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 753 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью – 60-70%, днем – 50-55%.

На пляжах Абшерона умеренный северный ветер временами усилится. Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) – 24-25 градусов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако вечером в некоторых горных территориях ожидаются кратковременные дожди, грозы, есть вероятность града. Западный ветер в отдельных местах усилится.

Температура воздуха составит ночью 21-26, днем 34-39, в горах ночью 13-18, днем 20-25 градусов тепла.