Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов,20 января погода в Баку и на Апшеронском полуострове будет переменно облачной, местами возможны кратковременные дожди которые перкратятся в утренние часы, в основном днем без осадков.

В некоторых местах утром ожидается легкий туман, умеренный северо-западный ветер.Ночью температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 2-4, днем 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится до 772 мм ртутного столба, относительная влажность 75-85 %.

В районах Азербайджана в некоторых местах ожидается дождь, в горных районах снег. Ночью и днем в некоторых местах будет туман, в Ленкорани и Астаре предположительно сильный.

Днем в основном днем без осадков, ожидается северный ветер. Температура воздуха ночью от -3 мороза до 2, днем - 6-10 градусов тепла, в горах ночью - от 5 до 10, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.