Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 4 августа.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается без осадков. Днем умеренный северный ветер сменится юго-восточным ветром.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 20-24, днем 30-34 градуса тепла, в Баку ночью ожидается 22-24, днем 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление опустится до 750 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 60-70%, днем 40-50%.

На пляжах Абшерона завтра ожидается умеренный северный ветер, который днем сменится юго-восточным ветром.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 24-25, на южных (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) - 25-26 градусов тепла.

4 августа в районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем в некоторых северных и западных районах пройдут дожди. На отдельных территориях есть вероятность гроз, града. Местами скорость западного ветра усилится.

Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 33-38 градусов тепла, в горах ночью ожидается 12-17, днем 20-25 градусов тепла.