Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 15 сентября.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, утром и вечером на отдельных территориях осадки. Ветер умеренный южный.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 16-20, днем 24-27 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 16-18, днем 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы - 763 мм ртутного столба, относительная влажность составит 55-65%.

В районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков. Однако вечером на отдельных территориях грозы и дожди, местами ливни. Утром местами туман. Западный ветер временами будет усиливаться.

Ночью температура воздуха составит 13-17, днем 24-29 градусов тепла, в горах ночью будет 5-10, днем 10-15 градусов тепла.