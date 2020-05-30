​Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

31 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью и утром местами возможны дожди.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет северо-западный ветер днем перейдет в южный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 17-19, днем 20-24 градусов тепла, в Баку ночью будет 17-19, днем 22-24 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы - 760 мм ртутного столба, относительная влажность составит днем составит 70-80%, а ночью 40-45%.

31 мая в районах Азербайджана будет в основном без осадков, но в горных и предгорных районах будут грозы, местами интенсивные дожди и град.

Утром местами туман, западный ветер будет усиливаться в отдельных местах.

Ночью температура воздуха составит 16-21, днем 30-35 градусов тепла, в горах ночью 8-13, днем 15-20 градуса.