Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 7 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Утром местами будет слабый туман, ожидается юго-восточный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 3-5, днем 10-13 градусов тепла, в Баку ночью будет 3-5, днем 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 773 мм до 767 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, однако в Лянкярано-Астаринской зоне ожидаются дожди, в горных районах снег. На отдельных территориях возможен туман, будет преобладать западный ветер.

Ночью температура воздуха составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем будет 8-12 градусов тепла, в горах ночью 1-6 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, ожидаемые 7-8 декабря на Абшеронском полуострове слабые колебания метеорологических факторов будут в основном благоприятны для метеочувствительных людей.