Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, утром и ночью будет туман.

Cкорость южного ветра местами будет усиливаться. Ночью на Абшеронском полуострове будет 13-16, днем 19-24 градусов тепла, в Баку ночью будет 12-14, днем 21-23 градусов тепла.

Атмосферное составит ниже нормы - 758 мм, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 40-45%.

В некоторых районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, однако ночью на отдельных горных территориях прогнозируются грозы и дождь. Утром и ночью будет туман.

Западный ветер местами будет усиливаться. Ночью температура воздуха составит 10-15, днем 24-29 градусов тепла, в горах ночью будет 3-8, днем 13-18 градусов тепла.