Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, 28 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако ближе к ночи местами есть вероятность дождя. Умеренный южный ветер во второй половине дня сменится северо-западным.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 16-20, днем 23-26 градусов тепла, в Баку ночью будет 17-19, днем 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы - 755 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 65-75%, днем 50-60%.

В районах Азербайджана завтра местами вероятны грозы, временами дожди. В некоторых северных и восточных районах ожидаются ливни. Ночью и утром на некоторых территориях ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 14-19, днем 25-30 градусов тепла, в горах ночью будет 7-12, днем 13-18 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 28 сентября на Абшеронском полуострове ожидаются переменные погодные условия, что неблагоприятно для метеочувствительных людей.