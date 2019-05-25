Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 26 мая.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ночью и утром в отдельных местах ожидается туман, вечером местами возможен дождь.

Днем юго-западный ветер перейдет во временами усиливающийся северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 17-20, днем 24-27 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 18-20, днем 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 755 мм до 758 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 65-75%, днем 50-60%.

26 мая в районах Азербайджана местами пройдут грозы, переменные осадки. На отдельных территориях осадки примут интенсивный характер, есть вероятность града. Ночью и утром в некоторых местах будет туман. Западный ветер временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 15-20, днем 28-33 градуса тепла, в горах ночью будет 9-14, днем 15-20 градусов тепла.