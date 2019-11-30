​Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 1 декабря.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ночью и утром местами слабый туман. Умеренный северо-западный ветер днем сменится временами усиливающимся южным ветром. Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 8-10, днем 12-15 градусов тепла, в Баку ночью будет 8-10, днем 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится до 758 мм ртутного столба, ночью относительная влажность будет 70-80%, днем 60-65%.

В районах Азербайджана в основном пройдет без осадков, однако вечером в некоторых северных и западных районах возможны дожди, на горных территориях снег. Утром местами туман. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 4-9, днем 13-18 градусов тепла, в горах ночью будет 0-4, днем 4-9 градусов тепла.