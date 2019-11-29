Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 30 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ночью и утром местами будет слабый туман. Умеренный юго-западный ветер днем временами усилится.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 6-9, днем 12-16 градусов тепла, в Баку ночью будет 6-8, днем 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, ночью относительная влажность будет 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана в основном пройдет без осадков, однако вечером в некоторых западных районах возможны дожди. Местами будет туман. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 2-6, днем 13-18 градусов тепла, в горах ночью будет 1-6, днем 5-10 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове будет преобладать умеренный южный ветер, что может вызвать у метеочувствительных людей чувство дискомфорта.