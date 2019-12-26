Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 27 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Утром и вечером в некоторых местах будет туман, изморось. Прогнозируется северный ветер. Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 5-8, днем 10-13 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, днем 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы - 756 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 50-55%.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, однако в северных и западных районах прогнозируются дожди, в горных районах возможен снег. На отдельных территориях будет туман. Западный ветер местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 1-6, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 4-7 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 27-28 декабря на Абшеронском полуострове ожидается преобладание слабого северного ветра и близкий к климатической норме температурный режим, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.