Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 27 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки.

Будет преобладать умеренный южный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 6-9, днем 11-13 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 6-8, днем 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы - 765 мм ртутного столба, относительная влажность составит 80-90%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером местами ожидаются дожди, в горных территориях - снег. Местами прогнозируется туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 1-6, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью будет 3-8 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, хотя слабые и умеренные колебания метеорологических факторов будут благоприятны для метеочувствительных людей, высокая влажность может вызвать у некоторых чувство дискомфорта.