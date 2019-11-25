Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 26 ноября.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Однако ночью и утром в некоторых местах есть вероятность осадков. Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 5-8, днем 11-14 градусов тепла, в Баку ночью будет 6-8, днем 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы - 769 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, однако в некоторых восточных районах ожидаются дожди. Местами возможен туман. Будет преобладать восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 0-5, днем 7-12 градусов тепла, в горах ночью будет 2-7, в высокогорьях 10-15 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.