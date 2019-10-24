Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 25 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Однако вечером в некоторых местах есть вероятность кратковременных осадков. Северо-западный ветер днем перейдет в южный ветер.

Ночью температура воздуха составит 12-16, днем 18-22 градуса тепла, в Баку ночью ожидается 12-14, днем 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы - 765 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 55-65%.

В районах Азербайджана завтра ночью и утром местами будут осадки, туман, днем в большинстве районов осадки в основном не ожидаются. Прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 10-15, днем 20-25 градусов тепла, в горах ночью ожидается 4-8, днем 10-15 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 25 октября на Абшеронском полуострове ожидаются слабые колебания метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.