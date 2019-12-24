Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 25 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Местами будет туман. Ожидается временами усиливающийся юго-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 6-10, днем 12-16 градусов тепла, в Баку ночью 7-9, днем 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы - 756 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-75%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, однако вечером в некоторых северных и западных районах прогнозируются дожди, возможен снег. На отдельных территориях будет туман. Скорость западного ветра временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 0-5, днем 13-18 градусов тепла, в горах ночью ожидается 1-6, днем 6-11 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидается временами усиливающийся южный ветер, что может вызвать у некоторых метеочувствительных людей чувство дискомфорта.