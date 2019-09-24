Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 25 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако вечером на некоторых участках полуострова есть вероятность кратковременных осадков.

Северо-западный ветер днем перейдет в умеренный юго-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 16-19, днем 24-27 градусов тепла, в Баку ночью будет 17-19, днем 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление 760 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 65-75%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако вечером в некоторых северных и восточных районах ожидаются грозы, кратковременные дожди. Ночью и утром в некоторых местах будет туман. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 12-17, днем 25-30 градусов тепла, в горах ночью будет 3-8, днем 14-19 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.