Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 24 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Утром местами слабый туман, изморось. Прогнозируется северный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 12-16, днем 19-22 градуса тепла, ночью в Баку ожидается 13-15, днем 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы - 767 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 55-65%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем местами ожидаются грозы и дожди.

Ночью и утром на отдельных территориях возможен туман. Прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 9-14, днем 20-25 градусов тепла, в горах ночью ожидается 4-7, днем 10-15 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, ожидаемые 24-25 октября на Абшеронском полуострове слабые колебания метеорологических факторов будут благоприятны для метеочувствительных людей.