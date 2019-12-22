Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 23 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ночью и утром на отдельных территориях будет туман. Прогнозируется умеренный северо-западный ветер скорость которого составит 3-8 м/с.

Ночью температура воздуха составит 6-8, днем 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 764 мм до 761 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 80-90%, днем 60-70%.