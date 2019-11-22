Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 23 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки. Будет преобладать северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью в Баку и на Абшеронском полуострове составит 2-6, днем 3-5 градусов тепла. Атмосферное давление составит 777 мм ртутного столба, относительная влажность составит 80-90%.

23 ноября в районах Азербайджана местами ожидаются дожди, возможен снег, однако днем в большинстве районов осадков не ожидается. Ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 1-4, днем 5-8 градусов тепла, в горах ночью прогнозируется 3-8 градусов мороза, днем 1-5 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, завтра на Абшеронском полуострове ожидаются слабые колебания метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.