Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 22 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Утром в некоторых местах будет слабый туман. Умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 15-17, днем 19-22 градуса тепла, в Баку ночью ожидается 15-17, днем 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы - 767 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 55-65%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако вечером в некоторых горных и предгорных районах возможны грозы и дожди. Ночью и утром на некоторых территориях будет туман. Прогнозируется восточный ветер. Ночью температура воздуха составит 10-15, днем 21-26 градусов тепла, в горах ночью ожидается 5-10, днем 11-16 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, слабые колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове будут благоприятны для метеочувствительных людей.