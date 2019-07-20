Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 21июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 22-25, днем 30-35 градусов тепла, в Баку ночью будет 23-25, днем 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление упадет с 761 мм до 758 мм ртутного столба. Ночью относительная влажность составит 50-60%, днем 35-45%.

На пляжах Абшерона временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится на северо-восточный. Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 22-23, на южных пляжах (Тюркян, Говсаны, Сахиль, Шихово) 23-24 градуса тепла.

В районах Азербайджана 21 июля преимущественно без осадков. Восточный ветер временами усилится на отдельных территориях.

Ночью температура воздуха составит 22-26, днем 35-40 градусов тепла, в горах ночью 14-18, днем 23-28 градусов тепла.