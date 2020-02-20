Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.
Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 21 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачность, ночью и утром местами возможна изморось, ожидается туман. Северо-западный ветер днем перейдет в юго-восточный.
Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 3-6, днем 7-10 градусов тепла, в Баку ночью 3-5, днем 8-10 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 761 мм до 765 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80%.
В районах Азербайджана завтра преимущественно пройдет без осадков, однако ночью в некоторых восточных районах ожидается дождь.
Ночью температура воздуха составит 2-6, днем 11-16 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.
Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.