Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 20 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Утром на отдельных территориях будет туман. Прогнозируется умеренный северо-западный ветер, скорость которого днем временами усилится.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 3-6, днем 11-14 градусов тепла, в Баку ночью будет 4-6, днем 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 766 мм до 770 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, однако ночью в некоторых восточных районах возможна изморось. На отдельных территориях будет туман. Прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 0-5, днем 11-16 градусов тепла, в горах ночью будет 0-5, днем 6-11 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове будет преобладать умеренный северный ветер, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.