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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 18 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. 

Утром местами будет туман. Юго-западный ветер днем временами усилится. 

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 6-8, днем 10-14 градусов тепла, в Баку ночью будет 6-8, днем 12-14 градусов тепла. 

Атмосферное давление опустится с 773 мм до 769 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 55-60%.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков. Ночью и утром местами будет туман. Прогнозируется западный ветер, скорость которого временами усилится. Ночью температура воздуха составит 3-8, днем 12-17 градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 7-12 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, хотя 18 декабря на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, превосходство южного ветра может вызвать у метеочувствительных людей чувство дискомфорта. 

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