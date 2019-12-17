Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 18 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Утром местами будет туман. Юго-западный ветер днем временами усилится.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 6-8, днем 10-14 градусов тепла, в Баку ночью будет 6-8, днем 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 773 мм до 769 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 55-60%.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков. Ночью и утром местами будет туман. Прогнозируется западный ветер, скорость которого временами усилится. Ночью температура воздуха составит 3-8, днем 12-17 градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 7-12 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, хотя 18 декабря на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, превосходство южного ветра может вызвать у метеочувствительных людей чувство дискомфорта.