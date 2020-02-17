Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 18 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Вечером будет облачно. Северо-западный ветер днем перейдет в умеренный юго-западный.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 2-5, днем 8-10 градусов тепла, в Баку ночью 3-5, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 777 мм до 773 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 80-90%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, ожидается умеренный западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 1-6 , днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем 1-6 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.