Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 17 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Однако ближе к вечеру есть вероятность осадков. Ожидается южный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 1-4, днем 8-11 градусов тепла, в Баку ночью будет 2-4, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 776 мм до 767 мм ртутного столба, относительная влажность составит 60-70%.

В районах Азербайджана 17 января временами ожидаются дожди, в горных и предгорных районах - снег. В некоторых местах осадки могут принять интенсивный характер. Днем в большинстве районов преимущественно пройдет без осадков. Местами ожидается туман. Скорость западного ветра временами усилится.

Ночью температура воздуха составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 5-9 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов и близкий к климатической норме температурный режим, что в основном будет благоприятно для метеочувствительных людей.