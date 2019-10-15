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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 16 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. 

Утром в некоторых местах ожидается слабый туман. Юго-западный ветер вечером сменится северным. 

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 15-18, днем 22-26 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 15-17, днем 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы - 765 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, ночью и утром местами ожидается туман. Скорость западного ветра временами усилится. 

Ночью температура воздуха составит 11-16, днем 23-28 градусов тепла, в горах ночью ожидается 5-9, днем 15-20 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, преобладание на Абшеронском полуострове слабых ветров и комфортного температурного режима в дневные часы будет в основном благоприятно для метеочувствительных людей. 

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