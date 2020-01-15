Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 16 января в Баку и на Абшеронском полуострове местами возможны дожди, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром ожидается туман. Умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 1-4, днем 7-9 градусов тепла, в Баку ночью будет 2-4, днем 7-9 градусов тепла. Атмосферное давление составит 779 мм ртутного столба, относительная влажность - 75-85%.

В районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, в горных и предгорных районах пойдет снег. На некоторых территориях осадки могут принять интенсивный характер. Ночью и утром местами будет туман. Прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 5-10 градусов тепла, в горах ночью будет 3-8 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 16 января на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.