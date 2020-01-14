Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 15 января в Баку и на Абшеронском полуострове возможны переменные осадки.

Северо-западный ветер ближе к вечеру временами усилится.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 2-5, днем 6-9 градусов тепла, в Баку ночью будет 3-5, днем 7-9 градусов тепла. Атмосферное давление будет выше нормы - 775 мм ртутного столба, относительная влажность составит 80-85%.

В районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков. Однако ближе к вечеру в горных и предгорных районах возможен снег. На некоторых территориях осадки могут принять интенсивный характер. Ночью и утром местами будет туман. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер. Ночью температура воздуха составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью будет 5-10, в высокогорьях 10-15 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 15 января на Абшеронском полуострове ожидается высокая влажность, что может вызвать у некоторых метеочувствительных людей чувство дискомфорта.