Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 15 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, днем преимущественно без осадков.

Местами возможен туман, ожидается изморось. Прогнозируется умеренный северо-западный ветер, днем временами с усилением.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 6-10, днем 12-15 градусов тепла, в Баку ночью будет 6-9, днем 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 756 до 763 мм ртутного столба, ночью относительная влажность - 75-85%, днем 50-60%.

Завтра в Азербайджана ожидаются переменные осадки, в горных и предгорных районах возможен снег. Во второй половине дня преимущественно без осадков. Местами ожидается туман. На отдельных территориях скорость восточного ветра временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 5-10, днем 13-18 градусов тепла, в горах ночью 0-5, днем 5-10 градусов тепла.