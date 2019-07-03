Завтра днем на Абшероне ожидается высокая температура воздуха

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 4 июля в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет без осадков.

Будет преобладать юго-западный ветер. Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 20-24, днем 30-35 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 22-24, днем 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы - 757 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 55-65%, днем 30-40%.

На северных пляжах Абшеронского полуострова (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) будет преобладать юго-западный ветер. Температура морской воды составит 22-23 градуса тепла.

На южных пляжах полуострова (Тюркян, Говсаны, Сахиль, Шихово) прогнозируется юго-западный ветер. Температура морской воды составит 23-24 градуса тепла.

В районах Азербайджана завтра преимущественно пройдет без осадков. Однако вечером в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы и кратковременные осадки. Есть вероятность града. Будет преобладать восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 18-23, днем 34-39 градусов тепла, в горах ночью ожидается 10-15, днем 19-24 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 4 июля на Абшеронском полуострове будет преобладать слабый южный ветер, в дневные часы - дискомфорт из-за высокой температуры воздуха, что в основном неблагоприятно для некоторых метеочувствительных людей.